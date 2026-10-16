Утром 16 октября в Сочи работают 45 АЗС

В Сочи по состоянию на 09:00 16 октября работают 45 автозаправочных станций. По данным топливных операторов, бензин АИ-95 доступен на 31 АЗС, АИ-92 — также на 31 станции. Дизельное топливо можно приобрести на 33 заправках, бензин АИ-100 — на восьми, сжиженный углеводородный газ — на десяти.