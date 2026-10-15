На ремонт обхода Беслана потратят более 1 млрд рублей

В конкурсе участвовали как минимум три зарегистрированные заявки, но к оценке вторых частей комиссия допустила две — с номерами 1 и 3. Обе признали соответствующими требованиям. Участники предложили по 1,054 млрд руб., то есть не снизили цену ни на рубль. Поэтому исход конкурса должен определить второй критерий — опыт, которому заказчик отвел 40% оценки, тогда как цена дает 60%. По протоколу оценки заявка № 1 получила все 40 баллов за квалификацию. Участник подтвердил исполненные договоры на общую сумму 3,074 млрд руб. Заявка № 3 получила по этому критерию ноль: подтвержденная сумма договоров составила 8,46 млн руб. — менее 1% от начальной цены нового контракта. Если цена у заявок действительно одинакова, эти баллы дают заявке № 1 преимущество. Однако в предоставленной копии итогового протокола поля с итоговым рейтингом и окончательным местом заявки остались незаполненными; название победителя в тексте не указано.