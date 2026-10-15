На ремонт обхода Беслана потратят более 1 млрд рублей
ФКУ «Упрдор Кавказ» разыграло ремонт 12,416 км обхода Беслана на трассе Р-217 «Кавказ». Начальная цена контракта — 1,054 млрд руб. Федеральный бюджет выделит 84,9 млн руб. в 2027 году и 970 млн руб. в 2028-м. Подрядчик должен закончить работы до 28 сентября 2028 года. Контракт предусматривает аванс в 10% и трехлетнюю гарантию на верхний слой покрытия, следует из данных портала госзакупок.
В конкурсе участвовали как минимум три зарегистрированные заявки, но к оценке вторых частей комиссия допустила две — с номерами 1 и 3. Обе признали соответствующими требованиям. Участники предложили по 1,054 млрд руб., то есть не снизили цену ни на рубль. Поэтому исход конкурса должен определить второй критерий — опыт, которому заказчик отвел 40% оценки, тогда как цена дает 60%. По протоколу оценки заявка № 1 получила все 40 баллов за квалификацию. Участник подтвердил исполненные договоры на общую сумму 3,074 млрд руб. Заявка № 3 получила по этому критерию ноль: подтвержденная сумма договоров составила 8,46 млн руб. — менее 1% от начальной цены нового контракта. Если цена у заявок действительно одинакова, эти баллы дают заявке № 1 преимущество. Однако в предоставленной копии итогового протокола поля с итоговым рейтингом и окончательным местом заявки остались незаполненными; название победителя в тексте не указано.
Это уже повторная попытка разыграть тот же ремонт. Первый конкурс заказчик объявил 11 августа, затем отменил; 25 августа разместил закупку заново. Карточки торгов подтверждают смену номера, но не раскрывают причину отмены первого конкурса. В сентябре заказчик менял извещение и переносил срок подачи заявок; последняя редакция назначила окончание приёма на 13 октября. Связывать отмену с жалобой, нарушением или проблемой в заявках опубликованные документы не позволяют.
Обход Беслана — четырехполосный участок федеральной трассы Р-217 «Кавказ» длиной 12,416 км. Дорогу открыли в октябре 2013 года; проект включал четыре транспортные развязки и 11 путепроводов. При открытии Росавтодор рассчитывал вывести за город до 15 тыс. транзитных автомобилей в сутки, а в перспективе — более 24 тыс.
Нынешний контракт охватывает весь обход — от км 0+000 до км 12+416 — и оценивается в 1,055 млрд руб., или около 85 млн руб. на километр. Работы рассчитаны до 28 сентября 2028 года; на верхний слой покрытия установили гарантию четыре года. При этом опубликованные протоколы не описывают дефекты дороги и не приводят результаты обследования покрытия: они фиксируют только ход конкурса.
Р-217 «Кавказ» соединяет трассу М-4 «Дон» с Владикавказом, Грозным, Махачкалой и пунктом пропуска на границе с Азербайджаном. Дорога проходит через несколько регионов Северного Кавказа и входит в международный транспортный коридор «Север—Юг». Поэтому дорожные проекты на ней включают не только ремонт покрытия, но и расширение загруженных отрезков и строительство обходов городов.
В 2026 году Росавтодор ведет несколько таких проектов. На обходе Нальчика обновляют 20 км трассы; работы включают фрезерование покрытия, усиление основания и восстановление водоотвода, завершить их планируют к концу 2027 года. На подъезде к Ставрополю расширяют примерно 12 км дороги с двух полос до четырех: участок пропускает около 20 тыс. автомобилей в сутки. В Карачаево-Черкесии четырехполосным должны стать ещё 12 км — от 51-го до 63-го километра, движение планируют открыть в ноябре 2026 года.
Крупнейшие стройки разворачиваются в Дагестане. Обход Дербента протяженностью 32 км строят на участке трассы с 917-го по 949-й километр; проект включает четыре развязки, два тоннеля, два моста и две эстакады. Для обхода Хасавюрта длиной 21 км власти заявили задачу разгрузить один из наиболее загруженных участков Р-217. В Северной Осетии продолжают строительство II и III очередей обхода Владикавказа на отрезке с 10-го по 25-й километр.