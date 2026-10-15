В Рыбинске и Семибратове усиливают аварийные бригады из-за проблем с отоплением

Одной из основных проблем остается износ теплосетей: в среднем по области он превышает 80%. В Рыбинске капитально ремонтируют почти 11 км тепловых сетей. В Переславле-Залесском в прошлом году заменили более 40 км теплосетей, сейчас обновляют еще 12 участков. По федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» теплосети отремонтировали в Тутаеве и поселке Ишня.