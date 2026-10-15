В Рыбинске и Семибратове усиливают аварийные бригады из-за проблем с отоплением
В Рыбинске и поселке Семибратово Ростовского округа Ярославской области поручили увеличить число аварийных бригад и усилить работу коммунальных служб на фоне проблем с отоплением. Задачу поставили на оперативном совещании, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«Главная задача — устранить аварии на сетях и в кратчайшие сроки обеспечить подачу тепла, чтобы минимизировать неудобства для жителей», — говорится в сообщении главы региона.
По данным областных властей, к отоплению подключено около 100% жилищного фонда региона, работают более 590 котельных. Для устранения аварий сформировано 238 аварийно-ремонтных бригад общей численностью около 1,2 тыс. специалистов. Коммунальные службы располагают 679 единицами спецтехники, 74 резервными источниками электроснабжения и тремя мобильными котельными.
Одной из основных проблем остается износ теплосетей: в среднем по области он превышает 80%. В Рыбинске капитально ремонтируют почти 11 км тепловых сетей. В Переславле-Залесском в прошлом году заменили более 40 км теплосетей, сейчас обновляют еще 12 участков. По федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» теплосети отремонтировали в Тутаеве и поселке Ишня.