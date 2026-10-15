«Кубань Кредит» заменил зарубежную платформу на CedrusData Engine от VK Tech

«Переход на CedrusData был частью нашей стратегии технологической независимости. Мы провели двухмесячное тестирование решения и выбрали его как оптимальное по производительности, интеграции с нашими источниками данных и совокупной стоимости владения. Нам удалось сделать так, чтобы переход был максимально комфортным для бизнес-пользователей: все процессы продолжили работать в привычном режиме», —комментирует руководитель департамента информационных технологий Банка «Кубань Кредит» Евгений Фащук.