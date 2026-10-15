Приставы Прикамья взыскали 5 млн рублей в пользу семьи погибшего на производстве рабочего
Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю взыскали назначенную судом компенсацию в пользу семьи погибшего на производстве работника. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Несчастный случай на одном из предприятий Березников произошел из-за использования неисправной лестницы. В результате разрыва сварных швов металлическая решетчатая площадка отделилась от основания, работник упал с высоты и погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны родители погибшего и трое его детей. В рамках гражданского судопроизводства был заявлен иск о взыскании в их пользу компенсаций морального вреда.
Суд установил, что причиной случившегося стало недостаточное внимание к обеспечению безопасных условий труда. Предприятие обязали выплатить в пользу каждого из родных погибшего по 1 млн руб.
Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководство предприятия о возбуждении исполнительных производств и предупредил о применении принудительных мер в случае уклонения от погашения задолженности. Сразу же после этого денежные средства в полном объеме поступили на депозитный счет ведомства.