Приставы Прикамья взыскали 5 млн рублей в пользу семьи погибшего на производстве рабочего

Несчастный случай на одном из предприятий Березников произошел из-за использования неисправной лестницы. В результате разрыва сварных швов металлическая решетчатая площадка отделилась от основания, работник упал с высоты и погиб. По данному факту было возбуждено уголовное дело, потерпевшими по которому признаны родители погибшего и трое его детей. В рамках гражданского судопроизводства был заявлен иск о взыскании в их пользу компенсаций морального вреда.