В Ярославле бывший инспектор ДПС выплатил 250 тыс. руб. штрафа за взятку

По данным ведомства, инспектор 1989 года рождения остановил автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. За ненаправление водителя на медицинское освидетельствование тот предложил полицейскому 40 тыс. руб. В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Помимо штрафа, ему запретили на два года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, и лишили специального звания лейтенанта полиции.