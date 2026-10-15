В Ярославле бывший инспектор ДПС выплатил 250 тыс. руб. штрафа за взятку
В Ярославле судебные приставы взыскали с бывшего инспектора дорожно-патрульной службы уголовный штраф в размере 250 тыс. руб. за получение взятки, сообщили в специализированном отделении судебных приставов по Ярославской области Главного межрегионального управления ФССП России.
По данным ведомства, инспектор 1989 года рождения остановил автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. За ненаправление водителя на медицинское освидетельствование тот предложил полицейскому 40 тыс. руб. В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Помимо штрафа, ему запретили на два года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, и лишили специального звания лейтенанта полиции.
В рамках исполнительного производства пристав ограничил осужденному выезд из России и предупредил о возможности замены штрафа другим видом наказания в случае неуплаты. После этого экс-полицейский полностью оплатил штраф.