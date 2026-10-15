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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Ярославль

В Ярославле бывший инспектор ДПС выплатил 250 тыс. руб. штрафа за взятку

В Ярославле судебные приставы взыскали с бывшего инспектора дорожно-патрульной службы уголовный штраф в размере 250 тыс. руб. за получение взятки, сообщили в специализированном отделении судебных приставов по Ярославской области Главного межрегионального управления ФССП России.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным ведомства, инспектор 1989 года рождения остановил автомобиль, водитель которого имел признаки опьянения. За ненаправление водителя на медицинское освидетельствование тот предложил полицейскому 40 тыс. руб. В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Помимо штрафа, ему запретили на два года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, и лишили специального звания лейтенанта полиции.
В рамках исполнительного производства пристав ограничил осужденному выезд из России и предупредил о возможности замены штрафа другим видом наказания в случае неуплаты. После этого экс-полицейский полностью оплатил штраф.
Антон Голицын