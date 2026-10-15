Более половины ижевчан считают чувство юмора условием карьерного успеха

В разрезе профессий юмор чаще считают полезным для карьеры бармены и официанты (77%), менеджеры по продажам (75%), специалисты по работе с клиентами (69%). Среди воспитателей и учителей так ответили по 62% опрошенных, среди врачей и HR-специалистов — по 60%.