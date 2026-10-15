Более половины ижевчан считают чувство юмора условием карьерного успеха
Среди сторонников юмора в карьере больше людей старше 45 лет и с высшим образованием
52% жителей Ижевска считают чувство юмора обязательным условием успеха в своей профессии. Еще 41% опрошенных полагают, что умение шутить не дает существенных преимуществ при карьерном росте. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.
Пользу юмора чаще отмечают ижевчане старшего возраста: среди горожан младше 25 лет так ответили 41%, а среди участников опроса старше 45 лет — 59%.
Зависимость прослеживается и от уровня дохода: чувство юмора считают важным для профессионального успеха 55% жителей Ижевска с зарплатой от 100 тыс. руб. и 49% тех, кто зарабатывает меньше. Среди респондентов с высшим образованием доля таких ответов составила 60%, со средним профессиональным — 49%.
В разрезе профессий юмор чаще считают полезным для карьеры бармены и официанты (77%), менеджеры по продажам (75%), специалисты по работе с клиентами (69%). Среди воспитателей и учителей так ответили по 62% опрошенных, среди врачей и HR-специалистов — по 60%.
Реже о карьерной пользе чувства юмора говорили охранники и экономисты (по 38%), системные администраторы (43%) и программисты (44%).