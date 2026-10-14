В Перми впервые пройдет книжный фестиваль «Триста рек»

С 29 октября по 8 ноября в Перми продет новый книжный фестиваль «Триста рек». Как сообщают организаторы, он состоится на площадке ТРЦ «iMall Эспланада». В рамках фестиваля кроме книжной ярмарки, где будет представлено более 80 издательств, состоятся встречи с писателями и экспертами, презентации книг, лекции, мастер-классы. Всего запланировано более 50 мероприятий. Гостями фестиваля «Триста рек» в 2026 году станут писатель и режиссер, исследователь взаимоотношений ИИ и искусства Лев Наумов, писательница Маргарита Ронжина, которая представит свой новый «уральский» текст — роман «Масса», журналистка и автор бестселлеров «Град обреченных» и «Я иду искать» Ева Меркачева, а также автор новинки 2026 года — сборника рассказов «Дураки с Рыбацкой» Сергей Кубрин.