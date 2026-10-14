Двух медведей разрешили застрелить в Шахунье
Минлесхоз Нижегородской области опубликовал приказ о регулировании численности медведя для предотвращения ущерба здоровью граждан и объектам животного мира в Шахунье. Охоту разрешено провести с 6 октября по 4 ноября, следует из документа.
Министерство разрешило ликвидировать двух медведей старше одного года. Популяция медведей в Нижегородской области за два года увеличилась почти на 13% и в 2025 году насчитывала 1521 особь.
На прошлой неделе в министерстве сообщили о ситуации с медведями: вблизи села Великовское в Лысковском округе охотинспекторы вели наблюдение за медведицей с медвежатами, которые убегали при встрече с людьми. Весной 2026 года около Великовского добыли двух медведей и планируют еще восемь. Также медведя встречали на территории ЗАТО Саров, он не проявил агрессии.