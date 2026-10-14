Двух медведей разрешили застрелить в Шахунье

На прошлой неделе в министерстве сообщили о ситуации с медведями: вблизи села Великовское в Лысковском округе охотинспекторы вели наблюдение за медведицей с медвежатами, которые убегали при встрече с людьми. Весной 2026 года около Великовского добыли двух медведей и планируют еще восемь. Также медведя встречали на территории ЗАТО Саров, он не проявил агрессии.