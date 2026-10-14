В Крыму прогнозируют ЧС из-за сильных дождей и ветра

В Крыму 15 октября ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 25 м/с, вследствие чего на полуострове прогнозируют чрезвычайные ситуации. По данным оперативного ежедневного прогноза ГУ МЧС России по региону, непогода может привести к подтоплениям, сбоям в работе транспорта и коммунальных служб, а также к происшествиям на воде. При этом в центральных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.