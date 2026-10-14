В Крыму прогнозируют ЧС из-за сильных дождей и ветра
В Крыму 15 октября ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 25 м/с, вследствие чего на полуострове прогнозируют чрезвычайные ситуации. По данным оперативного ежедневного прогноза ГУ МЧС России по региону, непогода может привести к подтоплениям, сбоям в работе транспорта и коммунальных служб, а также к происшествиям на воде. При этом в центральных районах Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем и до конца суток 15 октября, а также ночью и утром 16 октября в Крыму ожидаются дожди, в южных и восточных районах очень сильные, с грозами. Северо-восточный ветер местами усилится до 15–20 м/с. В целом на полуострове будет облачно. Ночью температура воздуха составит +11...+16 градусов, днем +13...+18, в горах — +9...+11. В Симферополе ночью +11...+13 градусов, днем +13...+15, ветер местами до 17 м/с.
Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Симферополе и Симферопольском районе, четвертый — в Ялте, Алуште, Евпатории, Саках, а также в Сакском, Черноморском, Белогорском и Бахчисарайском районах. На остальной территории Крыма — 2–3-й класс.
Непогода может привести к подтоплению пониженных участков, населенных пунктов, прибрежных территорий и дорог, подмыву опор мостов и ЛЭП, сбоям в работе дренажных и ливневых систем. Возможны гибель сельхозкультур, повреждение садов, порывы линий связи и электропередач, отключение трансформаторных подстанций, повал деревьев, обрушение кровли и слабо закрепленных конструкций.
Синоптики также предупреждают о возможных затруднениях в работе паромной переправы и транспорта, росте числа ДТП, нарушениях в работе дорожных и коммунальных служб и травматизме среди населения. Сохраняется риск ландшафтных пожаров, включая палы травы, и происшествий в горных и предгорных районах из-за оползней, обвалов и карстовых провалов.