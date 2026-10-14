Благоустройство территории у ДК «Нефтяник» в Ярославле оценили в 167 млн рублей

На благоустройство территории у дворца культуры «Нефтяник» в Ярославле в 2027 году предусмотрено 166,9 млн руб. Об этом сообщает «Ярньюс» со ссылкой на первого заместителя директора департамента городского хозяйства мэрии Наталью Шетневу, выступившую на заседании комиссии муниципалитета по вопросам ЖКХ и благоустройства.