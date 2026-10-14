На Среднем Урале построят первый Центр развития промышленной робототехники

В Свердловской области планируется построить первый в регионе Центр развития промышленной робототехники — он появится на базе компании «Уралтехмаркет», сообщил в своем Max губернатор Денис Паслер. Он и еще 12 подобных организаций откроются уже в этом году. Сейчас в России действуют восемь таких центров.