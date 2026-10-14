На Среднем Урале построят первый Центр развития промышленной робототехники
В Свердловской области планируется построить первый в регионе Центр развития промышленной робототехники — он появится на базе компании «Уралтехмаркет», сообщил в своем Max губернатор Денис Паслер. Он и еще 12 подобных организаций откроются уже в этом году. Сейчас в России действуют восемь таких центров.
«Уралтехмаркет» более 30 лет работает в сфере автоматизированных систем управления. В последние годы предприятие является лидером в направлении роботизации, поставляя технику на крупнейшие производства в разных отраслях — от пищевой до атомной промышленности. Компания на деньги федерального гранта создаст площадку для разработки решений в промышленной робототехнике, внедрения роботизированных комплексов на региональных предприятиях и обучения сотрудников.
Глава региона пояснил, что создание центра позволит увеличить плотность роботизации и повысить производительность уральских предприятий. «В Свердловской области предприятия разных отраслей экономики поэтапно переходят к производственным системам, предполагающим автоматизацию и использование искусственного интеллекта. Если в 2023 году на 10 тыс. сотрудников приходилось 16 промышленных роботов, то в 2025-м этот показатель вырос до 23»,— рассказал он.