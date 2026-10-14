Суд оправдал экс-мэра Минусинска по делу о превышении полномочий
Минусинский горсуд вынес оправдательный приговор в отношении бывшего главы Минусинска Андрея Первухина и его заместителя Елены Грязевой в связи с отсутствием состава преступления. Они обвинялись по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.
В материалах уголовного дела речь шла об оплате из бюджета услуг подрядчика, занимавшегося сбором и транспортировкой отходов. Объем средств, потраченных в нецелевом порядке, оценивался правоохранительными органами в 15 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.
Андрей Первухин возглавлял Минусинск в 2019—2024 годах.