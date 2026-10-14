Суд отправил под домашний арест экс-замглавы управделами Сибирского отделения РАН

В основу дела легли материалы новосибирского УФСБ. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, в период с 2018-го по 2026 год обвиняемый предоставил супруге и знакомому несколько помещений, находящихся в собственности госучреждения, без заключения договора аренды. Предполагаемый ущерб составил свыше 800 тыс. руб.