Суд отправил под домашний арест экс-замглавы управделами Сибирского отделения РАН
Советский райсуд Новосибирска поместил под домашний арест до 12 декабря бывшего заместителя начальника управделами Сибирского отделения РАН Игоря Мамонова, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, наказание по ней — до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщила пресс-служба суда.
В основу дела легли материалы новосибирского УФСБ. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета, в период с 2018-го по 2026 год обвиняемый предоставил супруге и знакомому несколько помещений, находящихся в собственности госучреждения, без заключения договора аренды. Предполагаемый ущерб составил свыше 800 тыс. руб.