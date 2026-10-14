В Курганинске возбудили дело после нападения собак на 12-летнего мальчика

В Курганинске возбудили уголовное дело после нападения четырех собак на 12-летнего мальчика, приехавшего на рыбалку. Ребенок получил травмы головы и конечностей и был госпитализирован. Подозреваемой стала местная предпринимательница, оказывавшая платные услуги по организации рыбалки на водоемах города, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.