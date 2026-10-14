В Курганинске возбудили дело после нападения собак на 12-летнего мальчика
14.10.2026, 11:50
В Курганинске возбудили уголовное дело после нападения четырех собак на 12-летнего мальчика, приехавшего на рыбалку. Ребенок получил травмы головы и конечностей и был госпитализирован. Подозреваемой стала местная предпринимательница, оказывавшая платные услуги по организации рыбалки на водоемах города, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.
По версии следствия, на территории, где женщина предоставляла услуги, находились четыре собаки на свободном выгуле. Утром 10 октября животные напали на ребенка. Следователи считают, что предпринимательница не обеспечила безопасность оказываемых услуг.
Уголовное дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время следователи проводят необходимые действия для сбора и закрепления доказательств. Ход расследования поставил на контроль исполняющий обязанности руководителя краевого управления СКР Александр Нихаев.