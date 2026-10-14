Аппарат губернатора начал принимать предложения по кандидатам в мэры Омска
В Омске стартовал прием предложений по выдвижению кандидатов на пост мэра. Сообщение об этом размещено на портале правительства Омской области.
Прием предложений объявлен в связи с предстоящим в конце года истечением пятилетнего срока полномочий действующего главы города Сергея Шелеста. Он занял этот пост в декабре 2021 года.
Положение о выборе мэра административного центра субъекта федерации из числа кандидатов, представленных губернатором, содержится в федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Согласно омскому законодательству, кандидатов главе региона могут предложить парламентские политические партии, Совет муниципальных образований и Общественная палата региона, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.
На сентябрьских выборах в Госдуму РФ Сергей Шелест входил в новосибирско-омскую группу партсписка кандидатов «Единой России». Он занимал в ней пятую строчку.
Предложения по кандидатурам могут быть сделаны до 17 ноября.