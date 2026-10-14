Мэрия Краснодара объяснила планы по строительству храма на набережной ЮМР
14.10.2026, 10:26
Администрация Краснодара объяснила, как проектировалась территория на Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется разместить храмовый комплекс. Как пояснили в мэрии в ответ на запрос «Ъ-Кубань», проект предусматривает не только религиозный объект, но и благоустройство участка с пешеходной улицей, площадями, велодорожкой и озеленением. При этом разрешение на строительство храма пока не выдавалось в связи с судебным спором вокруг изъятия земельных участков в ЮМР, пояснили в администрации.
Как отметили в мэрии, документацию по планировке территории между Рождественской набережной и правым берегом Кубани подготовили в рамках единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Краснодара, утвержденного решением городской думы от 27 ноября 2024 года №82 п. 4. Проект предусматривает зону религиозного использования и два земельных участка общей площадью 26,018 тыс. кв. м.
Кроме того, размещение религиозного объекта допускается в зоне озелененных территорий общего пользования при условии использования участка для проведения религиозных обрядов. В мэрии утверждают, что предусмотренные решения позволят увеличить площадь озеленения.
Общественные обсуждения проекта проходили с 13 по 19 октября 2025 года, поступило 1928 замечаний и предложений. 24 октября комиссия по землепользованию и застройке рекомендовала утвердить документацию. Впоследствии администрация издала постановление от 14 января 2026 года №62 «Об утверждении документации по планировке территории…» и постановление от 15 января 2026 года №72 о внесении проекта изменений в решение городской думы от 21 сентября 2017 года №41 п. 14 «О наименовании зеленой зоны в городе Краснодаре».
Оба постановления оспаривает жительница ЮМР Анастасия Вавилова. Она требует признать их незаконными и недействующими со дня принятия. По данным мэрии, административный иск к администрации и экс-главе города Евгению Наумову рассматривает Первомайский районный суд Краснодара.
Как ранее сообщал 93.ru, Анастасия Вавилова подала иск в марте, после отказа в его принятии обжаловала решение в краевом суде, который направил дело на рассмотрение в районный суд. Следующее заседание ожидается в конце октября.