Мэрия Краснодара объяснила планы по строительству храма на набережной ЮМР

Администрация Краснодара объяснила, как проектировалась территория на Рождественской набережной в Юбилейном микрорайоне, где планируется разместить храмовый комплекс. Как пояснили в мэрии в ответ на запрос «Ъ-Кубань», проект предусматривает не только религиозный объект, но и благоустройство участка с пешеходной улицей, площадями, велодорожкой и озеленением. При этом разрешение на строительство храма пока не выдавалось в связи с судебным спором вокруг изъятия земельных участков в ЮМР, пояснили в администрации.