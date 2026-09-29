Суд в Краснодаре рассматривает иск жителей к мэру из-за строительства храма
Первомайский районный суд Краснодара 29 сентября приступил к рассмотрению административного иска жительницы Юбилейного микрорайона Анастасии Вавиловой к городской администрации и мэру Евгению Наумову. Соответствующая информация появилась на сайте суда.
Заявительница требует признать незаконными постановления мэрии от 14 и 15 января 2026 года, предусматривающие изъятие земельных участков на набережной ЮМР для строительства храма.
Иск был подан еще 29 марта, однако первоначально суд вернул заявление, указав на нарушения в документах. После их устранения суд повторно отказался принимать иск. Анастасия Вавилова обжаловала это решение в Краснодарском краевом суде, который встал на ее сторону и направил дело на рассмотрение в Первомайский районный суд. Таким образом, от подачи заявления до первого заседания прошло полгода.
Следующее заседание назначено на конец октября. До этого суд предоставил сторонам время для уточнения заявленных требований.