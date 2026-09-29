Суд в Краснодаре рассматривает иск жителей к мэру из-за строительства храма

Первомайский районный суд Краснодара 29 сентября приступил к рассмотрению административного иска жительницы Юбилейного микрорайона Анастасии Вавиловой к городской администрации и мэру Евгению Наумову. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

Заявительница требует признать незаконными постановления мэрии от 14 и 15 января 2026 года, предусматривающие изъятие земельных участков на набережной ЮМР для строительства храма.

Иск был подан еще 29 марта, однако первоначально суд вернул заявление, указав на нарушения в документах. После их устранения суд повторно отказался принимать иск. Анастасия Вавилова обжаловала это решение в Краснодарском краевом суде, который встал на ее сторону и направил дело на рассмотрение в Первомайский районный суд. Таким образом, от подачи заявления до первого заседания прошло полгода.

Следующее заседание назначено на конец октября. До этого суд предоставил сторонам время для уточнения заявленных требований.

Артур Каверин