Замдиректора дептуризма Свердловской области назначен Артем Гагауз

Профессиональный путь специалиста тесно связан с образовательной системой региона. Он окончил УрФУ по направлению «Биология», позднее прошел переподготовку в области менеджмента в образовательной организации. С 2017 по 2021 год Артем Гагауз работал учителем в школе №68, а в 2022-2023 годах возглавлял школу №113. После, до 2025 года, он руководил городским Дворцом творчества детей, параллельно совмещая управленческую деятельность с работой в «Движении первых». До перехода в областное ведомство Артем Гагауз занимал должность заместителя директора департамента общественных связей администрации Екатеринбурга. На этой позиции с октября 2025 года он отвечал за реализацию городских проектов в туристической сфере.