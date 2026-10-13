Экс-главу Отрадненского района задержали по подозрению в превышении должностных полномочий
13.10.2026, 14:34
Следователем СКР задержан бывший глава Отрадненского района по подозрению в совершении должностного преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Согласно версии следствия, фигурант, занимая должность главы района в период с января 2025 года по декабрь 2025 года, используя свое положение, способствовал заключению коммерческой организацией своего родственника муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту электрооборудования бюджетных учреждений по завышенной стоимости. Обязательные конкурсные процедуры не соблюдались.
По данным ведомства, в результате действий бывшего главы Отрадненскому району был причинен ущерб в размере 8,2 млн руб.
Бывший глава района подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). В отношении его родственника возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По ходатайству следователя СКР он содержится под стражей.
Сейчас фигурант дела задержан. По месту его регистрации, а также у знакомых бывшего главы района проведены обыски, в ходе которых были изъяты некоторые вещи. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Сейчас по уголовному делу продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
В июне этого года сообщалось, что глава Отрадненского района Краснодарского края Андрей Волненко заявил о своей отставке. Причиной он назвал формальный конфликт интересов: его старший брат работал в подрядной организации, выполнявшей работы для бюджетных учреждений района. Согласно информации администрации района, сейчас исполняющим обязанности главы муниципального образования является Владимир Шацковский.