Экс-главу Отрадненского района задержали по подозрению в превышении должностных полномочий

Сейчас фигурант дела задержан. По месту его регистрации, а также у знакомых бывшего главы района проведены обыски, в ходе которых были изъяты некоторые вещи. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Сейчас по уголовному делу продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.