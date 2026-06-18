Глава Отрадненского района Кубани ушел в отставку из-за конфликта интересов

Глава Отрадненского района Краснодарского края Андрей Волненко заявил о своей отставке. Причиной он назвал формальный конфликт интересов: его старший брат работал в подрядной организации, выполнявшей работы для бюджетных учреждений района, сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Отрадненского района Андрея Волненко Фото: Telegram-канал главы Отрадненского района Андрея Волненко

Как пояснил экс-глава района, организация, где работал его брат, занималась электромонтажными работами и вывозом жидких бытовых отходов в школах и детских садах. По его словам, завышенных расценок и объемов работ не было, как и других подрядчиков с более низкой ценой за услуги.

Андрей Волненко поблагодарил жителей и коллег за поддержку и выразил уверенность в дальнейшем развитии района.

«Я твердо убежден: руководитель может работать с полной уверенностью только тогда, когда чувствует за спиной поддержку населения района, сильной команды и своих соратников. И эта уверенность у меня была благодаря всем вам»,— заявил Андрей Волненко.

Алина Зорина