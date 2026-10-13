«Без мистики и фантазий на религиозные темы тоже не обошлось»

А как доказательство того, что все это было срежиссировано, любители магических шаров приводят детскую книжку, которая вышла еще до старта турнира. Там в иллюстрациях действительно есть матч между Испанией и Аргентиной, а единственный гол забивает игрок под номером семь. В реальном мире все случилось именно так, поэтому различных теорий и фантазий на эту тему мы наверняка услышим еще немало.