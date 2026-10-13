«Без мистики и фантазий на религиозные темы тоже не обошлось»
Владимир Осипов — о теории заговора вокруг Лионеля Месси
13.10.2026, 14:22
0:00
0:00
Одна из самых невероятных теорий заговора в мире спорта появилась в 2026 году. И связана она с блестящими футболистами: юным испанцем Ламином Ямалем, карьера которого только начинается, и аргентинцем Лионелем Месси, который уже завершил свое выступление в сборной.
Все начиналось с фотографии, сделанной в рамках благотворительного проекта UNICEF, на которой молодой Месси купает маленького Ямаля. Когда же Испания и Аргентина встретились в финале турнира, конспирологи завернули невероятную теорию: вроде как элиты, которые контролируют общество, запланировали эту встречу давно, и Месси передал свой статус величайшего футболиста молодому преемнику.
Безусловно, без мистики и фантазий на религиозные темы тоже не обошлось. Описывая фото Месси и юного Ямаля, конспирологи указали на магию цифры 19: оба на заре карьеры играли под этим номером, разница между мундиалями ровно 19 лет, и даже родились футболисты с разницей в 19 дней. Приплели сюда в итоге апокалипсис и второе пришествие. Ну и конечно же, еще раз подчеркнули фамилию аргентинской звезды. Вроде как «Месси» значит мессия.
А как доказательство того, что все это было срежиссировано, любители магических шаров приводят детскую книжку, которая вышла еще до старта турнира. Там в иллюстрациях действительно есть матч между Испанией и Аргентиной, а единственный гол забивает игрок под номером семь. В реальном мире все случилось именно так, поэтому различных теорий и фантазий на эту тему мы наверняка услышим еще немало.