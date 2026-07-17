Встреча, которую не ждали
Благодаря чему знакомы Лионель Месси и Ламин Ямаль
19 лет спустя один из самых ярких футболистов мира, испанец Ламин Ямаль и обладатель восьми «Золотых мячей» Лионель Месси впервые встретятся на поле и сразу в финале мундиаля. При этом у них есть общая фотосессия, которую оба не запомнили. Как стала возможной история, похожая на кино?
Фото: Joan Monfort / AP
Буквально накануне финала чемпионата мира интернет вздрогнул от умиления. В сети завирусился кадр достойный премии «Хассельблад»: кроткий и длинноволосый 20-летний Лионель Месси, восходящая звезда «Барселоны», купает в ванночке пухлого пятимесячного малыша. Ради этого кадра мать Ламина Ямаля почти час добиралась с ним до стадиона «Камп Ноу» в Барселоне из городка Матаро, а потом еще дожидалась начала самой фотосессии.
В 2007-м родители Ямаля выиграли ее в лотерею. Кадры позже вошли в календарь от фонда «Барселоны» и газеты Diario Sport, а все вырученные средства направлены в UNICEF. Сейчас же на фото могут заработать бренды, считает эксперт в спортивном бизнесе, маркетинге и автор Telegram-канала «Про деньги в спорте» Андрей Симанович:
«У Adidas есть отдельные продукты и кампании вокруг этих игроков, поэтому сейчас они легко и быстро могут построить историю, условно, от одного поколения к другому. Самая органичная активность здесь — это, конечно, благотворительность, например, создание нового фото, только уже без ванны. Самым сильным ходом станет новая совместная фотография после финала, причем независимо от его результата.
Коммерческая ценность этой фотографии заключается не столько в самом кадре, сколько в истории. Такого в жизни почти не бывает».
Отец Ямаля долгое время прятал снимок в семейном архиве, опасаясь, что сына-вундеркинда станут сравнивать с аргентинцем. Сам же «Золотой мальчик» признавал, что о существовании фото узнал всего несколько лет назад. Но обрадовался, что кумир держал его на руках. На комплименты не скупился и Месси: он называл Ямаля самым талантливым игроком нового поколения и говорил, что тот напоминает ему себя.
Широко известно фото с ванночкой стало летом 2024-го: тогда отец Ламина опубликовал ее после впечатляющей игры 16-летнего сына на чемпионате Европы. И многие считают, что кадр не был случайностью, заметил комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский:
«Кто-то находит в этом особый романтизм, кто-то говорит, что в этот момент Ямалю передалось мастерство Месси или хотя бы его часть.
То есть как будто бы база под то, что испанец — наследник Лионеля Месси в футболе, была подведена с самого начала.
Тем более это, конечно, игроки неординарного таланта. Если вспомнить то, как начинал Лионель Месси в "Барселоне", то Ямаль даже быстрее проходит этот путь. При этом он только отпраздновал свое 19-летие».
При этом была одна вероятность на сотни триллионов, что вселенная снова сведет Месси со случайным ребенком с фотосессии, да еще и в финале мундиаля, по крайней мере, по оценке ИИ. И хотя большие таланты в академии «Барселоны» появляются часто, не всем удается построить успешную карьеру, продолжает Михаил Моссаковский:
«Например, Бояну Кркичу прочили огромное будущее, но оно получилась совсем не таким ярким. При этом его тоже называли преемником Лео Месси. Важно, чтобы ориентиры не сбивались, чтобы было правильное окружение. Говорят, что "Барселона" рассталась с Роналдинью, чтобы оберегать Месси. Они очень здорово взаимодействовали на поле, но было еще общение вне его, в котором бразилец не был образцовым спортсменом».
Этот мундиаль изобилует голливудскими историями — от «современной Золушки» Возиньи до конца эпохи Роналду. Но у них, как и у «пророческого» фото, есть срок годности, отметил завкафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета «Синергия» Андрей Малыгин:
«Такая запись в блоге обещает просмотры и лайки, потому что это так же трогательно, как показывать маленьких котят. Конечно, это сыграет свою роль: нормальная, трогательная, классная история. Но она сменится новой. Например, трагедией, когда одна из сторон потерпит поражение в этом матче. Это будут прямо шекспировские страсти, слезы во весь экран. Сейчас спортивный маркетинг живет в таком ритме — от хайпа до хайпа».
Букмекеры считают Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», на втором месте — Ямаль. Кто теперь кого «искупает», станет известно через несколько дней.