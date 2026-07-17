Встреча, которую не ждали

19 лет спустя один из самых ярких футболистов мира, испанец Ламин Ямаль и обладатель восьми «Золотых мячей» Лионель Месси впервые встретятся на поле и сразу в финале мундиаля. При этом у них есть общая фотосессия, которую оба не запомнили. Как стала возможной история, похожая на кино?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Joan Monfort / AP Фото: Joan Monfort / AP

Буквально накануне финала чемпионата мира интернет вздрогнул от умиления. В сети завирусился кадр достойный премии «Хассельблад»: кроткий и длинноволосый 20-летний Лионель Месси, восходящая звезда «Барселоны», купает в ванночке пухлого пятимесячного малыша. Ради этого кадра мать Ламина Ямаля почти час добиралась с ним до стадиона «Камп Ноу» в Барселоне из городка Матаро, а потом еще дожидалась начала самой фотосессии.

В 2007-м родители Ямаля выиграли ее в лотерею. Кадры позже вошли в календарь от фонда «Барселоны» и газеты Diario Sport, а все вырученные средства направлены в UNICEF. Сейчас же на фото могут заработать бренды, считает эксперт в спортивном бизнесе, маркетинге и автор Telegram-канала «Про деньги в спорте» Андрей Симанович:

«У Adidas есть отдельные продукты и кампании вокруг этих игроков, поэтому сейчас они легко и быстро могут построить историю, условно, от одного поколения к другому. Самая органичная активность здесь — это, конечно, благотворительность, например, создание нового фото, только уже без ванны. Самым сильным ходом станет новая совместная фотография после финала, причем независимо от его результата.

Коммерческая ценность этой фотографии заключается не столько в самом кадре, сколько в истории. Такого в жизни почти не бывает».

Отец Ямаля долгое время прятал снимок в семейном архиве, опасаясь, что сына-вундеркинда станут сравнивать с аргентинцем. Сам же «Золотой мальчик» признавал, что о существовании фото узнал всего несколько лет назад. Но обрадовался, что кумир держал его на руках. На комплименты не скупился и Месси: он называл Ямаля самым талантливым игроком нового поколения и говорил, что тот напоминает ему себя.

Широко известно фото с ванночкой стало летом 2024-го: тогда отец Ламина опубликовал ее после впечатляющей игры 16-летнего сына на чемпионате Европы. И многие считают, что кадр не был случайностью, заметил комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский:

«Кто-то находит в этом особый романтизм, кто-то говорит, что в этот момент Ямалю передалось мастерство Месси или хотя бы его часть.

То есть как будто бы база под то, что испанец — наследник Лионеля Месси в футболе, была подведена с самого начала.

Тем более это, конечно, игроки неординарного таланта. Если вспомнить то, как начинал Лионель Месси в "Барселоне", то Ямаль даже быстрее проходит этот путь. При этом он только отпраздновал свое 19-летие».

При этом была одна вероятность на сотни триллионов, что вселенная снова сведет Месси со случайным ребенком с фотосессии, да еще и в финале мундиаля, по крайней мере, по оценке ИИ. И хотя большие таланты в академии «Барселоны» появляются часто, не всем удается построить успешную карьеру, продолжает Михаил Моссаковский:

«Например, Бояну Кркичу прочили огромное будущее, но оно получилась совсем не таким ярким. При этом его тоже называли преемником Лео Месси. Важно, чтобы ориентиры не сбивались, чтобы было правильное окружение. Говорят, что "Барселона" рассталась с Роналдинью, чтобы оберегать Месси. Они очень здорово взаимодействовали на поле, но было еще общение вне его, в котором бразилец не был образцовым спортсменом».

Этот мундиаль изобилует голливудскими историями — от «современной Золушки» Возиньи до конца эпохи Роналду. Но у них, как и у «пророческого» фото, есть срок годности, отметил завкафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета «Синергия» Андрей Малыгин:

«Такая запись в блоге обещает просмотры и лайки, потому что это так же трогательно, как показывать маленьких котят. Конечно, это сыграет свою роль: нормальная, трогательная, классная история. Но она сменится новой. Например, трагедией, когда одна из сторон потерпит поражение в этом матче. Это будут прямо шекспировские страсти, слезы во весь экран. Сейчас спортивный маркетинг живет в таком ритме — от хайпа до хайпа».

Букмекеры считают Месси фаворитом в борьбе за «Золотой мяч», на втором месте — Ямаль. Кто теперь кого «искупает», станет известно через несколько дней.

Фотогалерея Ведущие игроки сильнейших сборных чемпионата мира по футболу. Фотогалерея Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Со времен победы на чемпионате мира 2022 года Лионель Месси (Аргентина) переехал в США и выиграл с «Интер Майами» все важные трофеи. Результативность аргентинца и в 38 лет остается на исключительно высоком уровне. А значит, он точно может отнять у немца Мирослава Клозе звание лучшего бомбардира чемпионата мира всех времен. Для этого на североамериканском турнире Месси нужно отличиться четыре раза Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Для Килиана Мбаппе, едва не спасшего французов в финале чемпионата мира четырехлетней давности, прошедший сезон оказался противоречивым. С одной стороны — впечатляющая личная статистика. С другой — травмы, провалы мадридского «Реала», скандалы и конфликты. Под конец сезона недовольство выразили болельщики, убежденные, что в клубе «чересчур эгоистичной» звезде места нет Фото: Isabel Infantes / Reuters За два года, что прошли с победы испанцев на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз Фото: AP / Mike Stewart Капитана английской сборной Гарри Кейна часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters В 41 год Криштиану Роналду (Португалия) продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча Фото: Pedro Nunes / Reuters Про Винисиуса (Бразилия) можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями Фото: Ricardo Moraes / Reuters 40-летний Мануэль Нойер уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в сборной Германии. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, Вирджил ван Дейк (Нидерланды) остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов Фото: AP / Patrick Post В третий раз за четыре сезона Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог сборной Норвегии впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство Фото: Brad Penner / Reuters Один из лучших плеймейкеров XXI века Кевин де Брёйне после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию сборной Бельгии, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters Пусть Хамес Родригес и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для колумбийца стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Нынешняя версия сборной Марокко — хотя бы по формальным причинам самая успешная африканская команда в истории: до нее ни один представитель континента не доходил до полуфинала чемпионата мира. А наиболее классный игрок этого поколения марокканцев — правый защитник Ашраф Хакими, взявший с ПСЖ две подряд Лиги чемпионов. Правда, последний сезон у него вышел смазанным из-за травм Фото: Andrew Boyers / Reuters Впервые за долгое время уругвайская сборная приедет на крупный турнир без топового форварда. А главной ее звездой, без сомнений, следует считать трудолюбивого, полезного на любом участке поля полузащитника Федерико Вальверде Фото: Toby Melville / Reuters Настоящей звезды в составе швейцарской сборной, пожалуй, нет. Поэтому остановиться, видимо, нужно на фигуре ее лидера и капитана Гранита Джаки. Сочетающий оборонительные навыки с умением конструировать атаки из глубины полузащитник на этом чемпионате мира может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду Фото: AP / Gregory Bull / AP Перспективы играющей от обороны сборной Эквадора во-многом будут зависеть от формы Мойсеса Кайседо. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее Фото: Andrew Couldridge / Reuters Для 40-летнего Луки Модрича — одного из лучших полузащитников XXI века, получившего «Золотой мяч», когда давать его хавбекам казалось немодным,— этот чемпионат мира, видимо, станет последним турниром в профессиональной карьере. Со сборной Хорватии он становился серебряным и бронзовым призером турнира, а до вершины так и не дошел Фото: Antonio Bronic / Reuters / Antonio Bronic / File Photo / Reuters Карьера Кристиана Пулишича (США) пошла не по такой приятной траектории, какая просматривалась лет пять назад. И тем не менее вингер «Милана» будет главной надеждой сборной США, не завоевывавшей медалей чемпионатов мира с самого первого, состоявшегося в 1930 году, турнира Фото: Daniele Mascolo / Reuters Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (Канада), казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Большую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters В ровной мексиканской заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. Гильермо Очоа, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире Фото: AP / Moises Castillo Следующая фотография 1 / 19 Со времен победы на чемпионате мира 2022 года Лионель Месси (Аргентина) переехал в США и выиграл с «Интер Майами» все важные трофеи. Результативность аргентинца и в 38 лет остается на исключительно высоком уровне. А значит, он точно может отнять у немца Мирослава Клозе звание лучшего бомбардира чемпионата мира всех времен. Для этого на североамериканском турнире Месси нужно отличиться четыре раза Фото: Sam Navarro-Imagn Images / Reuters Для Килиана Мбаппе, едва не спасшего французов в финале чемпионата мира четырехлетней давности, прошедший сезон оказался противоречивым. С одной стороны — впечатляющая личная статистика. С другой — травмы, провалы мадридского «Реала», скандалы и конфликты. Под конец сезона недовольство выразили болельщики, убежденные, что в клубе «чересчур эгоистичной» звезде места нет Фото: Isabel Infantes / Reuters За два года, что прошли с победы испанцев на чемпионате Европы, их главная надежда, 18-летний вундеркинд Ламин Ямаль, стал только опаснее. В прошлом году он едва не выиграл «Золотой мяч», в нынешнем тоже наверняка будет одним из главных претендентов на приз Фото: AP / Mike Stewart Капитана английской сборной Гарри Кейна часто выделяют за его необычную для центрфорварда манеру игры: подчеркивают роль в оборонительных фазах и плеймейкерские навыки. Но и забивает Кейн тоже регулярно: в завершившемся сезоне он отличился 61 раз в 51 матче Фото: Nathan Ray Seebeck / Reuters В 41 год Криштиану Роналду (Португалия) продолжает поражать ворота соперников и находится в нескольких шагах от отметки в 1000 голов за карьеру. Правда, добраться до круглой цифры на чемпионате мира он все-таки не успеет: перед стартом турнира португальца от нее отделяет 33 мяча Фото: Pedro Nunes / Reuters Про Винисиуса (Бразилия) можно сказать примерно то же, что уже было сказано про Килиана Мбаппе: провел неровный сезон, попадал в заголовки в основном из-за всяких скандальных историй. В случае с бразильцем это, чаще всего, истории, связанные с расистскими оскорблениями Фото: Ricardo Moraes / Reuters 40-летний Мануэль Нойер уже завершил карьеру в национальной команде, но его уговорили вернуться. Причина — уязвимость вратарской позиции в сборной Германии. Марк-Андре тер Штегена вывела из строя травма. А до конца верить в Оливера Бауманна, прошедшего квалификацию в качестве основного, видимо, боятся Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Даже потеряв с возрастом в скорости и резкости, Вирджил ван Дейк (Нидерланды) остается центральным защитником высочайшего класса: полезным как в обороне, так и в атаке; надежным. В завершившемся сезоне голландец без замен отыграл все матчи чемпионата Англии и Лиги чемпионов Фото: AP / Patrick Post В третий раз за четыре сезона Эрлинг Холанн стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии. Больше всех форвард забил и в европейском отборе на чемпионат мира — аж 16 мячей в восьми матчах. Так он помог сборной Норвегии впервые с 1998 года пробиться на мировое первенство Фото: Brad Penner / Reuters Один из лучших плеймейкеров XXI века Кевин де Брёйне после перехода из «Манчестер Сити» в «Наполи» ушел в тень. Вероятно, предстоящий чемпионат мира станет для него последним. Ту версию сборной Бельгии, которая на него отправится, есть соблазн назвать самой слабой за все время выступлений полузащитника Фото: Geert Vanden Wijngaert / Reuters Пусть Хамес Родригес и не реализовал в полной мере свой огромный потенциал, в национальной команде он до сих пор нередко напоминает себя, блиставшего на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. Очень успешным для колумбийца стал Кубок Америки двухлетней давности: его команда взяла серебро, а сам он был признан лучшим игроком турнира Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Нынешняя версия сборной Марокко — хотя бы по формальным причинам самая успешная африканская команда в истории: до нее ни один представитель континента не доходил до полуфинала чемпионата мира. А наиболее классный игрок этого поколения марокканцев — правый защитник Ашраф Хакими, взявший с ПСЖ две подряд Лиги чемпионов. Правда, последний сезон у него вышел смазанным из-за травм Фото: Andrew Boyers / Reuters Впервые за долгое время уругвайская сборная приедет на крупный турнир без топового форварда. А главной ее звездой, без сомнений, следует считать трудолюбивого, полезного на любом участке поля полузащитника Федерико Вальверде Фото: Toby Melville / Reuters Настоящей звезды в составе швейцарской сборной, пожалуй, нет. Поэтому остановиться, видимо, нужно на фигуре ее лидера и капитана Гранита Джаки. Сочетающий оборонительные навыки с умением конструировать атаки из глубины полузащитник на этом чемпионате мира может добраться до отметки в 150 матчей за национальную команду Фото: AP / Gregory Bull / AP Перспективы играющей от обороны сборной Эквадора во-многом будут зависеть от формы Мойсеса Кайседо. Сезон у цепкого опорного полузащитника, как и у всего лондонского «Челси», не задался. Но в эквадорской заявке не найти игрока талантливее Фото: Andrew Couldridge / Reuters Для 40-летнего Луки Модрича — одного из лучших полузащитников XXI века, получившего «Золотой мяч», когда давать его хавбекам казалось немодным,— этот чемпионат мира, видимо, станет последним турниром в профессиональной карьере. Со сборной Хорватии он становился серебряным и бронзовым призером турнира, а до вершины так и не дошел Фото: Antonio Bronic / Reuters / Antonio Bronic / File Photo / Reuters Карьера Кристиана Пулишича (США) пошла не по такой приятной траектории, какая просматривалась лет пять назад. И тем не менее вингер «Милана» будет главной надеждой сборной США, не завоевывавшей медалей чемпионатов мира с самого первого, состоявшегося в 1930 году, турнира Фото: Daniele Mascolo / Reuters Крайний защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис (Канада), казалось, был обречен пропустить чемпионат мира, но все-таки попал в состав сборной Канады. Однако насчет его игрового тонуса все-таки возникает немало сомнений. Большую часть сезона Дэвис лечился, полных матчей он не проводил с конца января Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters В ровной мексиканской заявке чрезвычайно сложно отыскать звезду футбола. А вот звезду чемпионатов мира — запросто. Гильермо Очоа, пожалуй, в любом из девяти клубов производил впечатление посредственного вратаря. А за сборную играл изумительно: был ее главным героем. Впрочем, пока неясно, доверят ли 40-летнему ветерану роль основного голкипера на этом турнире Фото: AP / Moises Castillo Смотреть

Екатерина Вихарева