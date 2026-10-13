Депутатов Урала смогут признавать почетными гражданами до окончания полномочий

После подписания главой региона запрет на присвоение этого статуса губернатору и депутатам при исполнении полномочий будет снят. Также будет снят аналогичный запрет для знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Изменения коснутся только круга лиц, которым может присваиваться звание — меры поддержки для почетных граждан изменяться не будут.