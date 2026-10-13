Депутатов Урала смогут признавать почетными гражданами до окончания полномочий
13.10.2026, 12:06
Губернатора и депутатов законодательного собрания Свердловской области смогут признавать почетными гражданами региона до окончания срока их полномочий. Постановление заксобрания опубликовано на официальном портале правовой информации области.
После подписания главой региона запрет на присвоение этого статуса губернатору и депутатам при исполнении полномочий будет снят. Также будет снят аналогичный запрет для знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Изменения коснутся только круга лиц, которым может присваиваться звание — меры поддержки для почетных граждан изменяться не будут.
Закон вступит в силу после подписания губернатором.
Ранее СМИ сообщали, что звание «Почетного гражданина Свердловской области» планируют присвоить экс-спикеру Людмиле Бабушкиной, которая в новом созыве стала первым заместителем председателя.