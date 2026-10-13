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Урал

Депутатов Урала смогут признавать почетными гражданами до окончания полномочий

13.10.2026, 12:06
Губернатора и депутатов законодательного собрания Свердловской области смогут признавать почетными гражданами региона до окончания срока их полномочий. Постановление заксобрания опубликовано на официальном портале правовой информации области.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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После подписания главой региона запрет на присвоение этого статуса губернатору и депутатам при исполнении полномочий будет снят. Также будет снят аналогичный запрет для знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью». Изменения коснутся только круга лиц, которым может присваиваться звание — меры поддержки для почетных граждан изменяться не будут.
Закон вступит в силу после подписания губернатором.
Ранее СМИ сообщали, что звание «Почетного гражданина Свердловской области» планируют присвоить экс-спикеру Людмиле Бабушкиной, которая в новом созыве стала первым заместителем председателя.

Ирина Пичурина

Депутаты заняли места

По итогам голосования на выборах 18-20 сентября «Единая Россия» увеличила свою фракцию в новом созыве с 33 депутатов до 36, «Новые люди» — с двух до четырех, ЛДПР — с двух до трех. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось с девяти до пяти, справороссов — с четырех до двух
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