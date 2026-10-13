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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Кавказ

Дагестан вошел в число регионов с наименьшими выбросами в атмосферу

13.10.2026, 11:39
Дагестан показал наименьшие объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от сжигания топлива для производства электро- и теплоэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Оксана Зуйко / Коммерсантъ

Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа также вошли Ингушетия и Чечня. Для оценки качества воздуха специалисты проанализировали уровень очистки. Лидерами по показателю стали Пензенская, Рязанская и Ульяновская области.

Константин Соловьев