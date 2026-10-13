В Астрахани суд прекратил право пользования квартирой, выкупленной мэрией
13.10.2026, 11:34
Ленинский райсуд Астрахани удовлетворил заочный иск городской администрации к четверым местным жителям, которые продолжали числиться зарегистрированными в квартире, выкупленной муниципалитетом в рамках расселения аварийного жилья. Суд указал, что сама по себе регистрация права пользования не порождает.
Как сообщает пресс-служба суда, распоряжением администрации города от августа 2013 года многоквартирный дом литера «А» по улице Кожанова был признан аварийным и подлежащим реконструкции. Денежные средства в счет выкупной стоимости квартиры ответчикам выплатили в полном объеме, после чего жилье перешло в собственность муниципального образования «Городской округ город Астрахань», что подтверждается выпиской из ЕГРН. Однако, как отмечалось в иске, ответчики продолжали состоять на регистрационном учете по адресу спорного помещения.
Рассматривая дело, суд руководствовался частью 1 статьи 35 ЖК РФ, согласно которой гражданин, чье право пользования жилым помещением прекращено, обязан освободить его. Установив, что помещение принадлежит муниципалитету, а выкупная стоимость выплачена, суд пришел к выводу об утрате ответчиками права пользования. Регистрация, подчеркнул суд, «в данном случае носит формальный характер и правовых последствий в виде приобретения права пользования сама по себе не влечет». Ответчики в заседание не явились, возражений не представили, поэтому дело было рассмотрено в порядке заочного производства.