В Астрахани суд прекратил право пользования квартирой, выкупленной мэрией

Как сообщает пресс-служба суда, распоряжением администрации города от августа 2013 года многоквартирный дом литера «А» по улице Кожанова был признан аварийным и подлежащим реконструкции. Денежные средства в счет выкупной стоимости квартиры ответчикам выплатили в полном объеме, после чего жилье перешло в собственность муниципального образования «Городской округ город Астрахань», что подтверждается выпиской из ЕГРН. Однако, как отмечалось в иске, ответчики продолжали состоять на регистрационном учете по адресу спорного помещения.