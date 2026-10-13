В центре Перми продается бизнес-центр за 400 млн рублей

В Перми на продажу выставлен бизнес-центр по адресу: ул. Петропавловская, 113. Объявление размещено на сайте Avito. Как сказано в объявлении, к продаже предлагается готовый арендный бизнес в виде здания коммерческого назначения. Площадь четырехэтажного здания с цокольным этажом составляет 1,9 тыс. кв. м. Земельный участок находится в собственности. БЦ на долгосрочной основе арендован федеральной медицинской компанией «А2МЕД». Стоимость всего комплекса владелец оценил в 400 млн руб.