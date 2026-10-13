ITMS объявила о ребрендинге
Теперь группа компаний работает под брендом BFT
13.10.2026, 11:06
ITMS объявила о смене официального наименования на BFT (Building the Future of Tobacco). Об этом сообщила пресс-служба группы компаний.
С 1991 по 2023 годы компания развивалась в составе British American Tobacco (BAT). После передачи активов локальным инвесторам в 2023 году бизнес продолжил работу под брендом ITMS. За последние годы организация полностью перестроила операционные, логистические и финансовые процессы, а также инвестировала в модернизацию производственных мощностей на фабрике в Санкт-Петербурге. Группа компаний также ведет бизнес в Республике Беларусь.
Как пояснили в пресс-службе компании, новый бренд BFT отражает дальнейшую стратегию развития: построение бизнеса через инновации, соблюдение стандартов качества и наращивание инвестиций в собственные производственные мощности.