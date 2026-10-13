«Ространсмодернизация» оспорила отказ во взыскании 713,8 млн рублей с «Новосибирскавтодора»
13.10.2026, 10:28
ФКУ «Ространсмодернизация» подало апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Московской области, который отказался взыскать с АО «Новосибирскавтодор» 713,8 млн руб. неосновательного обогащения. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Заседание Десятого арбитражного апелляционного суда по этому делу назначено на 26 ноября.
Иск был подан в октябре 2025 года. Ведомство требовало вернуть в федеральный бюджет средства, выплаченные по госконтракту на реконструкцию аэропортового комплекса «Толмачево».
Соглашение было заключено в декабре 2019 года. В декабре 2022 года стороны подписали дополнительное соглашение, в результате чего стоимость работ выросла более чем на 17,8%, или на 642 млн руб. — с изначальных 3,6 млрд руб. до 4,75 млрд руб. Подрядчик обосновал удорожание резким ростом цен на строительные ресурсы, применив постановление Правительства РФ № 1315.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. Согласно заключению эксперта, полученные ответчиком в качестве компенсации денежные средства соответствовали реальному удорожанию строительных ресурсов.
К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено Межрегиональное контрольно-ревизионное управление Федерального казначейства.