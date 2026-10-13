«Ространсмодернизация» оспорила отказ во взыскании 713,8 млн рублей с «Новосибирскавтодора»

Соглашение было заключено в декабре 2019 года. В декабре 2022 года стороны подписали дополнительное соглашение, в результате чего стоимость работ выросла более чем на 17,8%, или на 642 млн руб. — с изначальных 3,6 млрд руб. до 4,75 млрд руб. Подрядчик обосновал удорожание резким ростом цен на строительные ресурсы, применив постановление Правительства РФ № 1315.