В центре Екатеринбурга завершили благоустройство сквера генерала Устинова
13.10.2026, 09:17
В центральной части Екатеринбурга на пересечении улиц Карла Либкнехта и Первомайской завершилось благоустройство сквера генерала Устинова площадью 3,8 тыс. кв. м. Проект реализовала девелоперская компания «Север» во взаимодействии с администрацией Екатеринбурга.
По данным компании, концепцию разработали с учетом исторического окружения и расположенного рядом клубного дома «Литературный», который «Север» строит в границах улиц Первомайской, Царской и Карла Либкнехта. В архитектуру дома интегрирован объект культурного наследия – усадьба Иванова–Голландского. Сам сквер имеет статус особо охраняемой природной территории местного значения и памятника ландшафтной архитектуры Екатеринбурга. Продолжая работу с историческим контекстом за пределами жилого проекта, девелопер сохранил сложившийся зеленый характер сквера и сделал его более комфортным для горожан.
Территорию разделили на функциональные зоны: входную группу, место для отдыха и площадь с памятником генерал-лейтенанту Устинову. Их связали пешеходными дорожками, для мощения которых использовали натуральный гранит разных оттенков и фактур. В сквере появились новые скамейки и освещение, высадили более 30 крупномерных деревьев, кустарники и многолетники. В ландшафтную композицию вошли сирень, гортензии, спиреи, декоративные злаки и горная сосна.
«Вместе с администрацией города нам удалось сохранить характер сквера и при этом сделать его более комфортным и современным. Надеемся, что он станет еще одной точкой для прогулок и отдыха горожан»,— рассказал управляющий директор девелоперской компании «Север» в Екатеринбурге Иван Дроздов.
Напомним, в 2026 году скверу присвоили имя генерал-лейтенанта Ивана Устинова – уроженца Урала, участника Великой Отечественной войны и руководителя советской военной контрразведки. Недавно в сквере открыли бюст Ивану Устинову. В церемонии приняли участие представители ФСБ России, органов государственной власти, ветераны органов госбезопасности и жители Екатеринбурга.