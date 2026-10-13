В центре Екатеринбурга завершили благоустройство сквера генерала Устинова

По данным компании, концепцию разработали с учетом исторического окружения и расположенного рядом клубного дома «Литературный», который «Север» строит в границах улиц Первомайской, Царской и Карла Либкнехта. В архитектуру дома интегрирован объект культурного наследия – усадьба Иванова–Голландского. Сам сквер имеет статус особо охраняемой природной территории местного значения и памятника ландшафтной архитектуры Екатеринбурга. Продолжая работу с историческим контекстом за пределами жилого проекта, девелопер сохранил сложившийся зеленый характер сквера и сделал его более комфортным для горожан.