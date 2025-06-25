ГК «Экоптица» начала строить цех за 4 млрд в Липецке до получения разрешения

Прокуратура Липецкой области сообщила о нарушении при строительстве комплекса по производству и переработке мяса птицы в микрорайоне Северный Рудник в облцентре. Крупный сельскохозяйственный кооператив начал работы до получения соответствующего разрешения. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о ГК «Экоптица».

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По данным ведомства, сельскохозяйственный кооператив не установил санитарно-защитную зону объекта. На месте строительства правоохранители обнаружили фундамент будущего цеха и возведенную металлоконструкцию.

Прокурор внес представления об устранении нарушений руководителям кооператива и подрядчику строительных работ, мэрии Липецка. Председателю городского департамента градостроительства и архитектуры Светлане Сурмий объявлено предостережение о недопустимости нарушения требований градостроительного законодательства при принятии решения о выдаче «Экоптице» разрешения на строительство.

Госстройнадзор Липецкой области изучит материалы проверки и решит вопрос о привлечении группы и подрядчика к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (штраф до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток для юрлиц).

«Экоптица» заявила проект цеха по убою и переработке мяса птицы на ПМЭФ-2024, где подписала соответствующее соглашение с липецкими властями. Проектный объем вложений составлял 14 млрд руб., запуск объекта был запланирован на четвертый квартал 2025 года. Его мощность ожидалась на уровне 50 тыс. т мяса птицы в год.

Какие соглашения власти макрорегиона заключили на ПМЭФ-2025 — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова