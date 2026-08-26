Номерам дали площадь

Арбитражный суд Тамбовской области разрешил один из ключевых споров вокруг строительства четырехзвездочного отеля рядом с усадьбой Асеевых. Суд удовлетворил требования ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» (СКХ) депутата Госдумы от региона Александра Полякова (бенефициара тамбовского холдинга «Агрополис "Сабурово"») и признал за компанией право собственности на здание бывшего лечебного корпуса, площадь которого после реконструкции увеличилась с 1,3 до 2 тыс. кв. м. Ранее власти Тамбова добивались демонтажа надстроенного четвертого этажа, считая его самовольной постройкой. Эксперты отмечают, что исход дела предопределен результатами судебной экспертизы, подтвердившей безопасность объекта, однако обращают внимание на ряд спорных моментов, связанных со статусом участка и расположением здания в границах объекта культурного наследия (ОКН).

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Арбитражный суд Тамбовской области 20 августа удовлетворил иск ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» (СКХ) и признал за компанией право собственности на реконструированное здание бывшего лечебного корпуса площадью 2 017,3 кв. м — с сохранением надстроенного четвертого этажа и перепланировки. Объект расположен на улице Набережной/Гоголя, 22/1, в границах объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба Асеева». Изначально площадь корпуса отеля составляла 1 314,3 кв. м. Инвестор — владелец СКХ, он же бенефициар холдинга «Агрополис "Сабурово"» Александр Поляков. В гостинично-ресторанном холдинге We Family Group (WFG — управляющая проектом компания) сообщили «Ъ-Черноземье», что претензий к решению суда нет, а строительство гостиницы продолжается. Открытие ранее намечалось на апрель 2026-го, новые сроки инвестор не назвал. В правительстве Тамбовской области обещали ответить на запрос позднее.

История тяжбы началась в октябре 2025 года, когда мэрия Тамбова подала иск о демонтаже четвертого этажа, сочтя его самовольной постройкой — чиновники указывали на отсутствие разрешительной документации. В декабре СКХ обратилось в суд с требованием признать право на уже реконструированное здание.

В январе производство по иску мэрии приостановили до разрешения спора, инициированного СКХ. Для проверки суд назначил строительно-техническую экспертизу в ФБУ «Тамбовская лаборатория судебной экспертизы». Эксперты пришли к выводу: реконструированный объект соответствует строительным, противопожарным и санитарным нормам, не создает угрозы жизни и здоровью, пригоден для эксплуатации в качестве гостиницы и, что принципиально, не оказал негативного воздействия на сам памятник «Усадьба Асеева». Земельный участок под зданием находится в федеральной собственности, но СКХ арендует его с 2019 года на 49 лет. Профильные ведомства — департамент Тамбовской области по госохране ОКН, который ранее согласовал проект, Росимущество и министерство градостроительства и архитектуры Тамбовской области — возражений против иска не заявили, и суд, опираясь на заключение, посчитал, что сохранение постройки не нарушает права третьих лиц.

ООО «Сабуровский комбинат хлебопродуктов» — головная структура холдинга «Агрополис "Сабурово"». По данным Rusprofile, ООО зарегистрировано в 2006 году в Тамбовской области, осуществляет деятельность в сфере производства продуктов мукомольной и крупяной промышленности. Уставный капитал — 133 млн руб. Практически полный контроль над компанией сосредоточен у Александра Полякова, которому принадлежит 99,7% долей. Оставшаяся часть — 0,3% — оформлена на Наталью Полякову. Их доли заложены в Сбербанке. По итогам 2025 года общество получило 2 млрд руб. чистой прибыли против 672,3 млн руб. в 2024 году. Выручка компании также увеличилась — на 17,5%: с 19,7 млрд до 23,2 млрд руб.

По собственным данным, We Family Group работает в индустрии гостеприимства с 2004 года, базовым рынком для холдинга был Тамбов. Сейчас под управлением WFG находятся пять отелей: парк-отель Ples и гостиница «Театральная» в Тамбове, бутик-отель «Гостиный двор» и дизайн-отель Gerasimov в Мичуринске, а также отель «Муром» во Владимирской области. Также холдинг управляет десятью ресторанами и кафе в Тамбове, Мичуринске, Муроме.

Партнер Forward Legal Олег Шейкин считает результат ожидаемым: против требований фактически не возражали, а экспертиза подтвердила соответствие нормам и отсутствие угрозы: «Отсутствие разрешения на строительство, согласно устойчивой позиции высших судов, не является фатальным препятствием».

Однако старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс указывает на спорные моменты: участок имеет вид разрешенного использования «культурное развитие» и передавался в аренду под уже существующие здания, тогда как гостиничное обслуживание относится к другому виду использования — суд этот вопрос не исследовал. Кроме того, закон об ОКН прямо запрещает увеличивать объемно-пространственные характеристики зданий на территории памятника, а надстройка этажа как раз это и делает:

«Также утвержденный проект обеспечения сохранности готовился под капитальный ремонт, а не под реконструкцию — согласование одного вида работ не легализует другой».

«Подобные споры встречаются регулярно, но судебное признание права на самовольную постройку — исключительный способ защиты»,— отмечает руководитель практики недвижимости «Центрального округа» Ксения Алферова. В решении по тамбовской гостинице, указывает она, есть неувязки: суд не проверил, пытался ли СКХ легализовать реконструкцию в административном порядке, а экспертиза противоречива («сохранность ОКН не соблюдена, но негативного воздействия нет»), при этом первоначально согласованный капремонт подменили реконструкцией с надстройкой этажа.

«Это решение не должно стать сигналом инвесторам, что можно строить без разрешений»,— предупреждает госпожа Алферова.

Анна Швечикова