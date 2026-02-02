Экспертиза одобрила первый этап строительства комплекса «Экоптицы» в Липецке

Положительное заключение получили проектные документы и результаты инженерных изысканий по первому этапу (очистные сооружения) строительства комплекса по производству и переработке мяса птицы сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового потребительского кооператива (СПССПК) «Экоптица» на территории микрорайона Северный Рудник в Липецке. Информация об этом была включена в единый государственный реестр 2 февраля. Проектную документацию подготовило липецкое ООО «Проектгрупп-НДТ» Андрея Сынкова. Экспертной организацией выступило грязинское ООО «Стройэксперт» Валентина Кущенко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В сентябре 2025 года департамент градостроительства администрации Липецка подал иск о признании незаконными и сносе объектов, построенных «Экоптицей» по адресу Северный Рудник, 1Б. Речь идет о производственном корпусе с бытовыми помещениями (18,9 тыс. кв. м), здании карантина (284,9 кв. м), фундаментах под весы (143,1 и 144,5 кв. м), а также резервуаре для запаса воды (279,8 кв. м). Участок был предоставлен кооперативу для строительства мясоперерабатывающего комплекса, но проверка выявила отсутствие необходимых разрешений. Департамент попросил суд признать постройки самовольными и обязать снести их в течение трех месяцев.

В конце ноября от СПССПК поступило встречное исковое заявление о признании права собственности на объект незавершенного строительства. Как сообщал «Ъ-Черноземье», общую степень готовности комплекса оценили в 27%. Готовность производственного корпуса, по данным из картотеки дел, составила 33%. Суд также удовлетворил ходатайство кооператива о комплексной экспертизе объекта на соответствие градостроительным, противопожарным, санитарным и экологическим нормам и правилам. Судебное разбирательство отложено до 4 февраля.

СПССПК «Экоптица» — агрохолдинг с производством полного цикла: от выращивания кормов для животных до выпуска продукции на полки в фирменных магазинах «ГК Экоптица» и сетевых партнеров. Основан в 2010 году, руководит организацией председатель Эдуард Кирьянов. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка кооператива составила 17,6 млрд руб., что на 18,7% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль (393 млн руб.) сменилась на убыток 151,8 млн руб.

«Экоптица» заявила проект цеха по убою и переработке мяса птицы на ПМЭФ-2024, где подписала соответствующее соглашение с липецкими властями. Запуск объекта мощностью 50 тыс. т мяса птицы в год был запланирован на четвертый квартал 2025-го. В июне прошлого года появилась информация от прокуратуры, что цех за 4 млрд руб. начали строить до получения разрешения. По данным ведомства, сельскохозяйственный кооператив не установил санитарно-защитную зону объекта.

Денис Данилов