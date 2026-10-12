«Химгрупп КБР» признана банкротом из-за долга в 30 млн рублей

На время наблюдения приостановлено исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, сняты аресты на имущество должника и иные ограничения, введённые в ходе исполнительного производства. Исключение составляют долги по заработной плате, вознаграждениям авторам, истребованию имущества из чужого незаконного владения, а также возмещению вреда жизни, здоровью и морального вреда.