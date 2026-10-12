«Химгрупп КБР» признана банкротом из-за долга в 30 млн рублей
12.10.2026, 14:44
Арбитражный суд Кабардино-Балкарии ввёл процедуру наблюдения в отношении нальчикского ООО «Химгрупп КБР» по заявлению московского ООО АРС, включив требования кредитора на сумму более 30,6 млн рублей в реестр третьей очереди. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).
Судья ввела в отношении должника процедуру наблюдения сроком на четыре месяца — до 5 февраля 2027 года. Временным управляющим назначена Любовь Горяева, член Ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Эгида».
В реестр требований кредиторов третьей очереди включены претензии ООО «АРС» на общую сумму 30,62 млн рублей: 28,78 млн рублей — неосновательное обогащение, 1,83 млн рублей — проценты, 176 тысяч рублей — расходы на оплату госпошлины. Помимо этого, с «Химгрупп КБР» в пользу заявителя взыскано 100 тысяч рублей судебных расходов, подлежащих учету в порядке пункта 3 статьи 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
На время наблюдения приостановлено исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, сняты аресты на имущество должника и иные ограничения, введённые в ходе исполнительного производства. Исключение составляют долги по заработной плате, вознаграждениям авторам, истребованию имущества из чужого незаконного владения, а также возмещению вреда жизни, здоровью и морального вреда.
Руководитель «Химгрупп КБР» (основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля) обязан в течение 10 дней уведомить сотрудников и учредителей о введении наблюдения, а не позднее 15 дней — передать временному управляющему перечень имущества и бухгалтерские документы за последние три года.
Любовь Горяева, в свою очередь, обязана выполнить требования статей 20, 67, 68, 70 и 72 профильного закона, опубликовать сведения о процедуре и заблаговременно представить в суд отчёт о результатах наблюдения. Следующее заседание назначено на 5 февраля 2027 года.
Определение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.