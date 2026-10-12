Нижегородский аэропорт принял 25 летевших в Москву рейсов

Вместе с тем нижегородский аэропорт без заявки авиакомпании Pyramids Airlines предоставил воду и питание пассажирам рейса, следовавшего из Монастира в Шереметьево. Отмечается также, что на обслуживание санузлов экипаж этого самолета согласился только спустя пять часов после прибытия в Нижний Новгород.