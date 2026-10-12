Ярославль занял 50-е место в рейтинге российских городов по зарплатам
12.10.2026, 11:38
Ярославль занял 50-е место среди 100 российских городов по соотношению средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора. Рейтинг по итогам первого полугодия 2026 года опубликовало РИА Новости.
По данным исследования, средняя чистая зарплата в Ярославле составила 85 тыс. руб. в месяц. Это на 18,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Соотношение зарплаты и стоимости месячного потребительского набора достигло 3,42.
Среди городов Центрального федерального округа выше Ярославля расположились Москва (пятое место), Красногорск (шестое) и Домодедово (21-е). Ниже оказались Белгород (55-е место), Воронеж (56-е), Кострома (82-е), Владимир (79-е) и Иваново (94-е).
Лидером рейтинга стал Новый Уренгой с показателем 5,93. Второе место занял Салехард (5,59), третье — Анадырь (5,29). Москва оказалась на пятой строчке с показателем 4,89.