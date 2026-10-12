В Прикамье количество выданных кредитов снизилось на 2,8%
12.10.2026, 11:34
В сентябре 2026 года в Пермском крае было выдано 80,4 тыс. розничных кредитов, что на 2,8% меньше, чем в августе (82,7 тыс. кредитов). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Всего в России количество выданных в сентябре кредитов составило 4,05 млн против 4,13 млн в августе (рост на 1,8%). Наибольшее количество выданных кредитов в прошлом месяце было отмечено в Москве (283,6 тыс.), Московской области (222,4 тыс.) и Краснодарском крае (162,6 тыс.).
Напомним, доля отказов по заявкам на все розничные кредиты (потребительские кредиты, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) в сентябре 2026 года составила в Пермском крае 79,1%.