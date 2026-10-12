BMW X5 конфискуют у нижегородца за пьяную езду

По данным регионального ГУ МВД, 33-летнего водителя остановили в деревне Бурцево Богородского округа 19 июля. У него были признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования подсудимый отказался. Как выяснили в ГИБДД, ранее его уже лишали прав на полтора года по административной статье за аналогичное нарушение.