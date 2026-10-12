BMW X5 конфискуют у нижегородца за пьяную езду
12.10.2026, 11:40
Жителя Нижегородской области Акопа Григоряна приговорили к 250 часам обязательных работ и лишили водительских прав на 2,5 года за повторное вождение в нетрезвом виде (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Его автомобиль BMW X5 конфискуют в доход государства, сообщили в Нижегородском областном суде.
По данным регионального ГУ МВД, 33-летнего водителя остановили в деревне Бурцево Богородского округа 19 июля. У него были признаки опьянения, но от прохождения освидетельствования подсудимый отказался. Как выяснили в ГИБДД, ранее его уже лишали прав на полтора года по административной статье за аналогичное нарушение.
Приговор Богородского городского суда в законную силу пока не вступил.