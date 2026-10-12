Коэффициент рождаемости в Нижегородской области достиг 1,377
12.10.2026, 11:26
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Нижегородской области по итогам сентября достиг 1,377. Он четвертый месяц подряд остается выше среднероссийского уровня, написал губернатор Глеб Никитин в своем канале.
СКР — это среднее число детей, рожденных одной женщиной за репродуктивный период жизни.
По сравнению с июлем 2025 года, когда в регионе запустили программу стимулирования рождаемости «Основа», СКР вырос на 9,3%. Нижегородский губернатор отметил, что по третьим и последующим детям динамика еще выше — 17,9%. Соответствующий коэффициент увеличился с 0,257 до 0,303.
Ключевой мерой поддержки, благодаря которой семьи решаются на рождение ребенка, глава региона назвал родительский основной доход. Свидетельства на его получение оформили уже более 24 тыс. жителей Нижегородской области. Почти каждое четвертое из них — при рождении третьего или последующего ребенка.
«Суммарный коэффициент рождаемости - важный показатель. Но для нас главный ориентир - мнение молодых родителей: что помогает им решиться на ребенка, с какими трудностями они сталкиваются, какой поддержки ждут. Именно на это мы настраиваем и будем настраивать все меры. Нижегородская область делает ставку на семьи. И это ставка на будущее - наше общее будущее», — подытожил губернатор.