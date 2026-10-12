Коэффициент рождаемости в Нижегородской области достиг 1,377

«Суммарный коэффициент рождаемости - важный показатель. Но для нас главный ориентир - мнение молодых родителей: что помогает им решиться на ребенка, с какими трудностями они сталкиваются, какой поддержки ждут. Именно на это мы настраиваем и будем настраивать все меры. Нижегородская область делает ставку на семьи. И это ставка на будущее - наше общее будущее», — подытожил губернатор.