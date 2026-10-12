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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Волга

Временное руководство трех районов назначено в Самарской области

12.10.2026, 11:44
В Самарской области назначены временно исполняющий обязанности главы Ставропольского района и временно исполняющие полномочия глав Волжского и Нефтегорского районов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Правительство Самарской области

На должность временно исполняющего обязанности главы Ставропольского района назначен Евгений Лаптев. Временно исполняющей полномочия главы Волжского района стала Наталья Шулепова. А врип главы Нефтегорского района стал Роман Сухочев, сменивший на этом посту Александра Баландина. Перед ним стоят задачи по привлечению инвестиций, внедрению современных управленческих решений, а также улучшению городской среды и социальных услуг.
О кадровых перестановках в руководстве муниципалитетов стало известно на первом заседании Самарской губернской думы.

Георгий Портнов