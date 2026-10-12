Временное руководство трех районов назначено в Самарской области
12.10.2026, 11:44
В Самарской области назначены временно исполняющий обязанности главы Ставропольского района и временно исполняющие полномочия глав Волжского и Нефтегорского районов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
На должность временно исполняющего обязанности главы Ставропольского района назначен Евгений Лаптев. Временно исполняющей полномочия главы Волжского района стала Наталья Шулепова. А врип главы Нефтегорского района стал Роман Сухочев, сменивший на этом посту Александра Баландина. Перед ним стоят задачи по привлечению инвестиций, внедрению современных управленческих решений, а также улучшению городской среды и социальных услуг.
О кадровых перестановках в руководстве муниципалитетов стало известно на первом заседании Самарской губернской думы.