Временное руководство трех районов назначено в Самарской области

На должность временно исполняющего обязанности главы Ставропольского района назначен Евгений Лаптев. Временно исполняющей полномочия главы Волжского района стала Наталья Шулепова. А врип главы Нефтегорского района стал Роман Сухочев, сменивший на этом посту Александра Баландина. Перед ним стоят задачи по привлечению инвестиций, внедрению современных управленческих решений, а также улучшению городской среды и социальных услуг.