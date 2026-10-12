Нижегородские власти подготовили налоговый вычет для инвесторов

Вычет поможет привлечь в Нижегородскую область новых резидентов, которые будут регистрировать новые юрлица или создавать филиалы для уплаты налога на прибыль в областной бюджет, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Потенциальными инвесторами могут выступить ООО СК «Росгосстрах Жизнь», «Сбербанк страхование» и «Альфа-Капитал».