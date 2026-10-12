Нижегородские власти подготовили налоговый вычет для инвесторов
12.10.2026, 11:16
Заксобрание Нижегородской области рассмотрит законопроект об инвестиционном налоговом вычете компаниям в сфере прямых или венчурных инвестиций. Проект документа опубликован в базе регионального парламента.
Налоговый вычет применят для налога на прибыль, его размер составит 100% вклада компаний в инвестиционные товарищества или оплаты паев закрытых инвестиционных фондов. Налоговая ставка на прибыль получателей льготы составит 8,5%, отмечается в проекте закона.
Венчурные инвестиции должны быть направлены в организации в сфере производства лекарств, компьютеров, электрооборудования, машин, транспорта, онлайн-торговли, разработки софта, а также в организации IT-сектора, агентства недвижимости, финансовые услуги и научные исследования.
Вычет поможет привлечь в Нижегородскую область новых резидентов, которые будут регистрировать новые юрлица или создавать филиалы для уплаты налога на прибыль в областной бюджет, отмечается в пояснительной записке к проекту закона. Потенциальными инвесторами могут выступить ООО СК «Росгосстрах Жизнь», «Сбербанк страхование» и «Альфа-Капитал».