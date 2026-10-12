Жителя Новосибирска арестовали в Нижнем Новгороде по делу о мошенничествах

Как установили в полиции, молодой человек нашел в сети интернет предложение о заработке за процент от отдельных поручений. Приехав в Нижний Новгород, он в течение недели действовал по инструкциям кураторов. Жертвами мошенничеств стали жители Автозаводского и Советского районов, а также Городца. Сумма ущерба превысила 8 млн руб.