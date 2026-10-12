Жителя Новосибирска арестовали в Нижнем Новгороде по делу о мошенничествах
12.10.2026, 10:39
В Нижнем Новгороде арестовали ранее не судимого 24-летнего жителя Новосибирска, обвиняемого в работе курьером на мошенников (ч.3 ст.159 УК РФ). Полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям, в том числе в Санкт-Петербурге, сообщили в нижегородском ГУ МВД.
Фигуранта задержали после заявления 68-летней жительницы города Городца: она передала курьеру 587 тыс. руб. после звонков от «представителей силовых ведомств» с требованием срочно задекларировать доходы.
Как установили в полиции, молодой человек нашел в сети интернет предложение о заработке за процент от отдельных поручений. Приехав в Нижний Новгород, он в течение недели действовал по инструкциям кураторов. Жертвами мошенничеств стали жители Автозаводского и Советского районов, а также Городца. Сумма ущерба превысила 8 млн руб.