Четыре поезда «Таврия» задерживаются из-за повреждения моста под Ростовом

В результате атаки в Ростовской области также были повреждены многоквартирные дома. По оперативным данным, медицинская помощь потребовалась шести людям. Власти Ростова-на-Дону сообщили о повреждениях многоквартирных и частных домов, а также объектов инфраструктуры в трех районах города. В городе организовали работу оперативных штабов и прием заявлений на материальную помощь, а жителям пострадавших домов предложили временное размещение в маневренном фонде.