Четыре поезда «Таврия» задерживаются из-за повреждения моста под Ростовом
10.10.2026, 14:06
Четыре поезда «Таврия», следующие через Ростовскую область, задерживаются из-за повреждения железнодорожного моста на участке Ростов — Батайск. По состоянию на 10:00 мск движение по обоим путям восстановлено. Об этом сообщает «Гранд Сервис Экспресс».
Наибольшее отставание от графика — 3,5 часа — у поезда № 27/28 Симферополь — Москва, следующего из Керчи. Поезд № 157/158 Новороссийск — Москва задерживается на 1,5 часа, № 169/170 Москва — Минеральные Воды — на час, еще один состав № 157/158 Москва — Новороссийск — на 1,5 часа. Все четыре поезда отправились 9 октября.
Железнодорожный мост был поврежден в ночь на 10 октября во время массированной атаки БПЛА на Ростовскую область. Утром движение по обоим путям восстановили, однако сбой в графике движения поездов сохраняется.
Ранее Северо-Кавказская железная дорога сообщала о задержке 14 пассажирских и двух пригородных поездов. Позже «Федеральная пассажирская компания» увеличила число задержанных пассажирских составов до 25. Пассажирам задержанного более чем на четыре часа поезда № 29 Новороссийск — Москва предоставили питание и бутилированную воду.
В результате атаки в Ростовской области также были повреждены многоквартирные дома. По оперативным данным, медицинская помощь потребовалась шести людям. Власти Ростова-на-Дону сообщили о повреждениях многоквартирных и частных домов, а также объектов инфраструктуры в трех районах города. В городе организовали работу оперативных штабов и прием заявлений на материальную помощь, а жителям пострадавших домов предложили временное размещение в маневренном фонде.