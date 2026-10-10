Число задержанных поездов после повреждения моста под Ростовом выросло до 25

В списке задержанных — поезда, следующие из Москвы в Анапу, Новороссийск, Адлер и Минеральные Воды, а также составы из Адлера в Москву, Санкт-Петербург, Томск и Воркуту. Кроме того, от графика отстают поезда из Сириуса в Архангельск и Нижний Новгород, из Кисловодска в Москву, из Нальчика в Москву, из Сухума в Москву, из Самары в Адлер, из Санкт-Петербурга во Владикавказ и Новороссийск, из Нижнего Новгорода в Новороссийск, а также составы Ростов-на-Дону — Новороссийск и Таганрог — Новороссийск. Всего в сообщении ФПК перечислены 25 поездов.