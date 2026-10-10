Число задержанных поездов после повреждения моста под Ростовом выросло до 25
10.10.2026, 11:31
Количество задержанных пассажирских поездов после повреждения железнодорожного моста на участке Ростов — Батайск в Ростовской области увеличилось до 25. Об этом сообщает «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).
В списке задержанных — поезда, следующие из Москвы в Анапу, Новороссийск, Адлер и Минеральные Воды, а также составы из Адлера в Москву, Санкт-Петербург, Томск и Воркуту. Кроме того, от графика отстают поезда из Сириуса в Архангельск и Нижний Новгород, из Кисловодска в Москву, из Нальчика в Москву, из Сухума в Москву, из Самары в Адлер, из Санкт-Петербурга во Владикавказ и Новороссийск, из Нижнего Новгорода в Новороссийск, а также составы Ростов-на-Дону — Новороссийск и Таганрог — Новороссийск. Всего в сообщении ФПК перечислены 25 поездов.
Сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всестороннюю помощь и содействие, уточнили в компании.
Мост на участке Ростов — Батайск был поврежден в ночь на 10 октября во время массированной атаки беспилотников на Ростовскую область. Утром движение поездов по обоим путям восстановили. По данным Северо-Кавказской железной дороги, ранее из-за происшествия задерживались 14 пассажирских и два пригородных поезда.
В результате атаки также получили повреждения многоквартирные дома. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились шесть человек.