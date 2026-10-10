В Ростовской области после повреждения моста задерживаются 16 поездов
10.10.2026, 11:07
В Ростовской области после повреждения разводного железнодорожного моста на участке Ростов — Батайск задерживаются 16 поездов, в том числе 14 пассажирских и два пригородных. Отставание от графика составляет от 57 минут до 3 часов 40 минут. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Мост был поврежден 10 октября в результате атаки БПЛА. Движение по обоим путям временно приостанавливали, однако к 7:49 его полностью восстановили. Сейчас поезда следуют по участку в штатном режиме.
Пассажиров поезда № 29 Новороссийск — Москва, задержанного более чем на четыре часа, обеспечили питанием и бутилированной водой. По данным СКЖД, в результате повреждения моста никто не пострадал. Железнодорожники принимают меры для сокращения задержек.
Минувшей ночью Ростовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Помимо железнодорожного моста, повреждения получили многоквартирные дома. По оперативным данным, за медицинской помощью обратились шесть человек.