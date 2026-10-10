В Ростовской области после повреждения моста задерживаются 16 поездов

В Ростовской области после повреждения разводного железнодорожного моста на участке Ростов — Батайск задерживаются 16 поездов, в том числе 14 пассажирских и два пригородных. Отставание от графика составляет от 57 минут до 3 часов 40 минут. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.