В Оренбуржье пьяный мужчина угнал автомобиль, чтоб доехать до дома

В ходе дознания установлено, что в вечернее время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил воспользоваться припаркованным транспортным средством. Водительская дверь машины была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, в связи с чем злоумышленник беспрепятственно совершил угон. По признанию угонщика, на следующее утро он осознал противоправность своих действий и решил вернуть машину на прежнее место.