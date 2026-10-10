В Оренбуржье пьяный мужчина угнал автомобиль, чтоб доехать до дома
10.10.2026, 10:08
В Бузулуке Оренбургской области пьяный местный житель решил воспользоваться припаркованным автомобилем, чтобы быстрее добраться до дома, сообщила в субботу полиция Оренбуржья.
По данным ведомства, в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля «ВАЗ-1119» с парковки на улице Строителей. По горячим следам сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении угона. Им оказался 41-летний житель Бузулукского района. В ведомстве отмечают, что задержанный дал признательные показания и раскаялся в содеянном.
В ходе дознания установлено, что в вечернее время подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил воспользоваться припаркованным транспортным средством. Водительская дверь машины была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, в связи с чем злоумышленник беспрепятственно совершил угон. По признанию угонщика, на следующее утро он осознал противоправность своих действий и решил вернуть машину на прежнее место.
Угонщику предъявлено обвинение в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Полиция напоминает водителям, что не следует оставлять незапертыми транспортные средства, даже если они покидают их на непродолжительное время.