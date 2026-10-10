В Лермонтове похоронили сотрудника ФСИН, погибшего при нападении на конвой
10.10.2026, 08:00
В городе Лермонтове Ставропольского края похоронили старшего прапорщика внутренней службы Сергея Слабкина, скончавшегося от ранений после нападения осужденного на конвой в поезде Владикавказ — Адлер. Об этом сообщило региональное управление ФСИН.
Траурная церемония прошла 9 октября с отданием воинских почестей и участием почетного караула. По данным УФСИН, во время нападения 2 октября Слабкин принял удар на себя и своими действиями помог остановить нападавшего.
Инцидент произошел при этапировании осужденных в поезде, следовавшем из Владикавказа в Адлер через Кабардино-Балкарию. Один из заключенных завладел огнестрельным оружием и открыл стрельбу по сотрудникам конвоя. Один сотрудник ФСИН погиб на месте, еще трое получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем.
Позднее один из раненых конвоиров скончался в больнице. Таким образом, число погибших сотрудников ФСИН в результате нападения увеличилось до двух.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.