В Лермонтове похоронили сотрудника ФСИН, погибшего при нападении на конвой

Инцидент произошел при этапировании осужденных в поезде, следовавшем из Владикавказа в Адлер через Кабардино-Балкарию. Один из заключенных завладел огнестрельным оружием и открыл стрельбу по сотрудникам конвоя. Один сотрудник ФСИН погиб на месте, еще трое получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем.