В Махачкале на месяц запустили тестовый электробус
09.10.2026, 19:42
В Махачкале началась тестовая эксплуатация электробуса. Испытания продлятся месяц, по их итогам власти примут решение о закупке такого транспорта для города. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Дагестана.
На время тестирования электробус будет работать на маршруте троллейбуса №5. Он проследует по улицам Магомедтагирова, Дахадаева, Коркмасова, Толстого, Магомета Гаджиева и Гайдара Гаджиева, а также по проспектам Имама Шамиля, Гамидова и Расула Гамзатова.
Отмечается, что запуск электробуса стал частью работы по модернизации транспортной системы столицы Дагестана.