В Махачкале на месяц запустили тестовый электробус

На время тестирования электробус будет работать на маршруте троллейбуса №5. Он проследует по улицам Магомедтагирова, Дахадаева, Коркмасова, Толстого, Магомета Гаджиева и Гайдара Гаджиева, а также по проспектам Имама Шамиля, Гамидова и Расула Гамзатова.