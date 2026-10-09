Поствыборный процесс

Всего господину Рыбакову на участке № 360 в тот день выдали четыре бюллетеня: два по выборам депутатов Законодательного собрания Петербурга и два по выборам в Государственную думу. Партия «Яблоко» в преддверии голосования призывала сторонников поддерживать своих кандидатов по одномандатным округам. Список партии в Госдуму сняли с выборов через суд. Аналогично суды отменяли регистрацию партсписков на региональных выборах (исключением стала Новгородская область). Там, где «яблочники» не были представлены, партия советовала не поддерживать ни одного из кандидатов и делать бюллетени недействительными. Такими бюллетенями считаются бланки, из которых нельзя определить волеизъявление граждан. Например, если «галочки» стоят сразу у нескольких кандидатов. Лидер «яблочников» действовал в соответствии с партийной установкой — на бланках он фломастерами оставил послания, отсылающие к предвыборной программе. Таким же образом он действовал на прошлых выборах.