Поствыборный процесс
Лидера «Яблока» Николая Рыбакова оштрафовали за порчу бюллетеней в дни голосования
09.10.2026, 18:56
Суд в Петербурге признал председателя партии «Яблоко» Николая Рыбакова виновным в мелком хулиганстве на избирательном участке в дни выборов. Спустя три недели после единого дня голосования «яблочнику» выписали штраф в 1000 рублей. Ему вменили порчу бюллетеня, на котором господин Рыбаков оставил надписи, отсылающие к предвыборной программе партии.
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 9 октября оштрафовал на 1000 рублей лидера партии «Яблоко» Николая Рыбакова за надписи в избирательном бюллетене на выборах депутатов петербургского парламента и Государственной думы. Правоохранительные органы расценили действия политика как мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП). На оглашение решения «яблочник» не пришел.
Интерес полиции к волеизъявлению лидера «Яблока» возник после его публикации в социальных сетях от 20 сентября. Господин Рыбаков тогда разместил фото, на котором опускает в урну для голосования четыре бюллетеня со своими пометками. В протоколе говорилось, что политик «пренебрег интересами общества и других избирателей, игнорировал правила приличия и благопристойности, демонстрировал свое неуважение к обществу, допустил повреждение чужого имущества, чем выразил явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок».
Всего господину Рыбакову на участке № 360 в тот день выдали четыре бюллетеня: два по выборам депутатов Законодательного собрания Петербурга и два по выборам в Государственную думу. Партия «Яблоко» в преддверии голосования призывала сторонников поддерживать своих кандидатов по одномандатным округам. Список партии в Госдуму сняли с выборов через суд. Аналогично суды отменяли регистрацию партсписков на региональных выборах (исключением стала Новгородская область). Там, где «яблочники» не были представлены, партия советовала не поддерживать ни одного из кандидатов и делать бюллетени недействительными. Такими бюллетенями считаются бланки, из которых нельзя определить волеизъявление граждан. Например, если «галочки» стоят сразу у нескольких кандидатов. Лидер «яблочников» действовал в соответствии с партийной установкой — на бланках он фломастерами оставил послания, отсылающие к предвыборной программе. Таким же образом он действовал на прошлых выборах.
Правоохранительные органы расценили надписи как «порчу» государственного имущества. Силовики задержали главу партии 29 сентября, через неделю после утверждения итогов голосования в Петербурге. Ранним утром его сняли с поезда на Московском вокзале вместе с собакой. Затем его доставили в отдел полиции для составления протокола, а потом в суд. Во время процесса «яблочник» заявил, что действовал в рамках закона, а надписи на бланке для голосования соответствует его гражданской позиции. К тому же статус «недействительного» бюллетеня закреплен в выборном законодательстве.
«Это соответствует моей гражданской позиции. Такое волеизъявление. Я пришел на избирательный участок для того, чтобы принять участие в выборах. Такая форма предусмотрена действующим законодательством, когда бюллетень признается не испорченным, а недействительным. Таких бюллетеней было еще 40, следует из протокола этой комиссии»,— говорил «яблочник».
Судья решила сделать перерыв в первом судебном заседании и перенесла следующую встречу на 9 октября. На втором заседании в качестве свидетеля допросили члена УИК с правом решающего голоса, который заявил, что во время визита господина Рыбакова никакого нарушения общественного порядка не заметил. Также участники процесса ознакомились с видеозаписью из помещения для голосования.
Представители лидера «Яблока» в суде, адвокат Лейла Абдуллаева и юрист Виталий Исаков после оглашения резолютивной части постановления рассказали корреспонденту «Ъ Северо-Запад», что пока преждевременно делать выводы о том, за что именно Рыбакова привлекли к ответственности.
«Мы ждем мотивов, которые будут указаны в решении суда, что именно суд квалифицирует в качестве мелкого хулиганства, и дальше будем принимать решение об обжаловании»,— заявил господин Исаков.