Догуливай, губерния!

Именно устав региона устанавливает название регионального законодательного органа. По этой причине единого названия парламента для всех субъектов РФ не существует. Законодательный орган под обозначением «областная дума» есть у 21 региона. В Ульяновской, Вологодской, Оренбургской областях и еще в 30 регионах местный парламент называется «Законодательное собрание». Если смотреть на остальную часть списка, то Самарская область со своей «губернской думой» вовсе не выглядит белой вороной. Некоторые регионы, например, Астраханская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, ограничились одним словом — «дума». В Ставропольском крае дума «государственная», а в Хабаровском — «законодательная». В Карачаево-Черкесской Республике — «Народное собрание», а в Республике Адыгея — «Государственный Совет-Хасэ». В Орловской области лишь слегка подкорректировали название законодательного органа периода СССР. Там парламент называется Советом народных депутатов. Самые необычные «думы» в национальных субъектах РФ — Великий Хурал в Тыве или Эл Курултай в республике Алтай.