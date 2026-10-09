Догуливай, губерния!
Когда и почему дума Самарской области стала «губернской»
09.10.2026, 18:07
Председатель Самарской губернской думы (СГД) нового созыва и лидер фракции «Единой России» в областном парламенте Екатерина Кузьмичева предложила избавиться от слова «губернская» в названии регионального законодательного органа. Его предлагается заменить на слово «областная» — именно такую инициативу выдвинул губернатор Вячеслав Федорищев. Обсудить идею депутаты должны на внеочередном заседании СГД.
Переименовать Самарскую губернскую думу в областную Екатерина Кузьмичева предложила на первом заседании регионального парламента вчера, 8 октября, после того как была избрана его спикером. Как она отметила, слово «губернская» в других регионах уже не употребляется (с момента образования РФ и не употреблялось. — «Ъ-Волга»).
Самарская губернская дума получила свое нынешнее обозначение более 30 лет назад, в 1994 году. Впервые оно было документально закреплено в постановлении главы администрации Самарской области Константина Титова № 14, датированном 19 января 1994 года и утвердившем «Временное положение о Самарской губернской думе».
Название регионального законодательного органа власти отсылает к Самарской губернии, образованной в 1851 году указом императора Николая I. В советский период, в 1928 году, регион переименовали в Средневолжскую область, а вскоре — в Средневолжский край. С 1936 года и до 1992 года регион носил название Куйбышевской области. Самарская губернская дума стала исторической правопреемницей представительных органов власти — губернских земских собраний — в имперский период и Советов народных депутатов во времена СССР.
Первый созыв губдумы, избранный в 1994 году, насчитывал 25 депутатов. Председателем областного парламента стал Леон Ковальский, генеральный директор мелиоративного предприятия «Самараводстрой». Депутаты первого созыва приняли Устав Самарской области, на основании которого в дальнейшем был разработан и принят ряд законов, обеспечивающих законодательное функционирование самой думы, органов местного самоуправления, выборного процесса, бюджетной политики региона.
Именно устав региона устанавливает название регионального законодательного органа. По этой причине единого названия парламента для всех субъектов РФ не существует. Законодательный орган под обозначением «областная дума» есть у 21 региона. В Ульяновской, Вологодской, Оренбургской областях и еще в 30 регионах местный парламент называется «Законодательное собрание». Если смотреть на остальную часть списка, то Самарская область со своей «губернской думой» вовсе не выглядит белой вороной. Некоторые регионы, например, Астраханская область и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, ограничились одним словом — «дума». В Ставропольском крае дума «государственная», а в Хабаровском — «законодательная». В Карачаево-Черкесской Республике — «Народное собрание», а в Республике Адыгея — «Государственный Совет-Хасэ». В Орловской области лишь слегка подкорректировали название законодательного органа периода СССР. Там парламент называется Советом народных депутатов. Самые необычные «думы» в национальных субъектах РФ — Великий Хурал в Тыве или Эл Курултай в республике Алтай.
В беседе с корреспондентом «Ъ-Волга» Константин Титов сказал, что «отрицательно» относится к идее переименования Самарской губернской думы. «Название выбиралось коллегиально больше 30 лет тому назад, поэтому я уже не помню, кто первый его предложил. Оно стало частью идентичности региона, и лично я не вижу смысла его менять», — считает первый губернатор Самарской области.